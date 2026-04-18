Vali Taşyapan: "Heyelan bölgesinde risk devam ediyor"

Hakkari-Van kara yolunda meydana gelen heyelan sonrası Vali İbrahim Taşyapan, bölgedeki incelemelerini gerçekleştirdi. Yolun hasar gördüğünü ve alternatif güzergah çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Gece saatlerinde görüş zorluğu nedeniyle yolun trafiğe kapatılması planlanıyor.

Hakkari- Van kara yolunda meydana gelen heyelanın ardından bölgede incelemelerde bulunan Vali İbrahim Taşyapan, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek riskin devam ettiğini söyledi.

Hakkari-Van kara yolunun Akçalı mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yolda ciddi hasar oluştu. Bölgeye giderek çalışmaları yarinde inceleyen Vali İbrahim Taşyapan, ulaşımın kontrollü şekilde sağlandığını ifade etti. Bölgede ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını vurgulayan Vali Taşyapan, küçük araçların belirli aralıklarla geçişine izin verildiğini, ağır tonajlı araçların ise güvenlik gerekçesiyle güzergahı kullanamadığını söyledi. Alternatif yol çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Vali Taşyapan, Karayolları, Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi ekiplerinin koordineli şekilde yeni bir güzergah oluşturmak için sahada yoğun çaba harcadığını dile getirdi. Bölgede riskin devam ettiğine dikkat çeken Vali Taşyapan, özellikle gece saatlerinde görüş zorlukları nedeniyle yolun geçici olarak trafiğe kapatılmasının planlandığını belirterek vatandaşlardan zorunlu olmadıkça bu güzergahı kullanmamalarını istedi. Vali Taşyapan, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte alternatif yolun kısa sürede hizmete açılmasının hedeflendiğini belirterek, alınan tüm tedbirlerin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla uygulandığını söyledi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

İran, Hürmüz'ü yeniden kapattı! İşte sundukları gerekçe

Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti

Okul bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti

Saldırıdan kurtulan öğrencinin sözleri okuldaki ihmali ortaya çıkardı

Saldırıdan kurtulan öğrencinin sözleri okuldaki ihmali ortaya çıkardı
Ederson'a Derya Uluğ bile dayanamadı! Ünlü sanatçıdan büyük sitem

Ederson'a o bile dayanamadı!

Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı

Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı! Resmen tanıdı
Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor

Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor
Bu görüntüden birkaç saniye sonra olanlar inanılmaz! Martılar sahayı istila etti

Bu görüntüden saniyeler sonra olanlar inanılmaz! Sahayı istila ettiler
Ederson'a Derya Uluğ bile dayanamadı! Ünlü sanatçıdan büyük sitem

Ederson'a o bile dayanamadı!

Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu arasında dikkat çeken diyalog

Aziz Yıldırım'ın ''Nasılsın?'' sorusuna Mahmut Uslu'dan olay cevap
İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et

İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et