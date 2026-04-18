Kızılay'dan yolda kalanlara kumanya desteği

Hakkari-Van kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlara Türk Kızılay tarafından 800 kumanya dağıtıldı. Çalışmalar devam ediyor.

Hakkari- Van kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımın durduğu bölgede yolda mahsur kalan vatandaşlara Türk Kızılay tarafından kumanya desteği sağlandı.

Hakkari-Van kara yolunun Akçalı mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yolda ciddi hasar oluşurken, çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Heyelan sonrası trafiğe kapanan yolda beklemek zorunda kalan sürücü ve yolcuların ihtiyaçları, Türk Kızılay Hakkari Şubesi ekipleri tarafından karşılandı. Ekipler, bölgede kalan vatandaşlara kumanya dağıtarak temel ihtiyaç desteği sağladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, son iki gün içerisinde heyelan bölgesinde yolda kalan vatandaşlara toplam 800 kumanya dağıtıldığını belirterek, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için sahadayız. Allah bu tür doğal afetleri bir daha göstermesin" dedi.

Heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Van kara yolu üzerindeki çalışmalar ise devam ediyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti

İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı

8 yıl sonra yüz güldüren görüntü

Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor

Ederson'a Derya Uluğ bile dayanamadı! Ünlü sanatçıdan büyük sitem

Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı

Aziz Yıldırım'dan gündeme bomba gibi düşecek sözler

Özgür Özel, İspanya'da Başbakan Sanchez ile bir araya geldi

