Hakkari Şemdinli'de Bağlar köyü Tuva mezrasında 2,5 kilometrelik yol tamamlandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Bağlar köyünün mezrasında gerçekleştirilen yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Bağlar (Nehri) Köyü Muhtarı Azad Çiftçi'nin girişimleri sonucu, köyün Tuva mezrasında ulaşımı rahatlatmak amacıyla çalışma başlatıldı. Yürütülen projeyle mezranın 2,5 kilometre uzunluğundaki bozuk ve dar yolu; altyapı, yol genişletme ve kanal çalışmalarıyla modern bir görünüme kavuşturuldu. Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Muhtar Azad Çiftçi, "Tuva mezramızın 2,5 kilometrelik bozuk ve dar yolunda altyapı, yol genişletme ve kanal çalışmalarını tamamladık. Öğrenci servislerimizin ve vatandaşlarımızın yolu daha güvenli ve rahat kullanabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, 2,5 kilometrelik yolumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Çalışmalara verdikleri destek ve gösterdikleri özveriden dolayı Şemdinli Kaymakamımız Fatih Erdoğan'a ve İlçe Özel İdare ekiplerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Hizmet için çalışmaya, köylerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı