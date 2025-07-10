Hakkari'nin Sevilen Kadın Polisi Aleyna Taşkın Ankara'ya Atandı

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görev yapan ve halkın büyük takdirini kazanan Trabzonlu kadın polis memuru Aleyna Taşkın, görev süresinin tamamlanmasının ardından Ankara'ya atandı.

Yaklaşık 4,5 yıl boyunca Hakkari'de görev yapan Taşkın, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde halkla iç içe çalıştı. Kentte adım atmadığı mahalle kalmayan başarılı polis memuru, tüm sosyal etkinliklerde vatandaşlarla birlikte yer aldı. Aynı zamanda Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde de aktif görev alan Taşkın, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırma konusunda büyük emek harcadı. Kimi zaman yardım kolileri, kimi zaman un çuvallarını sırtlayarak vatandaşların evlerine kadar ulaştıran Trabzonlu polis memurunun Ankara'ya tayininin çıkması Hakkari halkı arasında üzüntüyle karşılandı.

Vatandaşlar, Aleyna Taşkın'ın sadece bir polis değil aynı zamanda iyi günlerinde halay başı olan, kötü günlerinde ise yanlarında duran bir dost olduğunu ifade ederek, "İyi ve kötü günlerimizde her zaman yanımızda olan polis ekiplerine minnettarız. Aleyna Taşkın, düğünlerimizde halay başı oynadı, mutluluğumuza ortak oldu. Allah devletimizden ve polisimizden razı olsun" dediler.

Hakkari halkını cana yakın ve misafirperver olarak tanımlayan Aleyna Taşkın ise görevine Ankara'da devam edecek olmanın heyecanını yaşadığını belirterek, Hakkari'de görev yapan tüm meslektaşlarına başarılar diledi. - HAKKARİ