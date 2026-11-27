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Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi (AKUB), AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen akreditasyon sınavını başarıyla tamamlayarak afetlerde acil barınma alanında akredite olmaya hak kazandı.

Hakkari'de afet ve acil durumlara hazırlık çalışmalarına yönelik önemli bir başarı elde edildi. Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi (AKUB), afetlerde acil barınma alanında gerçekleştirilen akreditasyon sınavını başarıyla tamamladı. Hakkari İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen eğitim ve sınav süreci, AFAD'ın Otluca Eğitim Alanı'nda yapıldı.

Eğitim, hazırlık ve sınav aşamalarında ekibin bilgi, beceri ve uygulama yeterlilikleri değerlendirildi. Akreditasyon sınavı, Diyarbakır AFAD ve Şanlıurfa AFAD il müdürlüklerinden gelen mentorler tarafından gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından AKUB ekibi, afetlerde acil barınma alanında akredite olmaya hak kazandı.

Söz konusu akreditasyonun, Hakkari'nin afetlere hazırlık kapasitesinin artırılmasına, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine ve muhtemel afetlerde müdahale kabiliyetinin geliştirilmesine önemli katkı sunması bekleniyor. Hakkari İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri, sürecin yürütülmesinde emeği geçen AFAD personeline, mentor olarak görev yapan Diyarbakır ve Şanlıurfa AFAD ekiplerine ve başarılı çalışmalarından dolayı AKUB ekibine teşekkür ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı