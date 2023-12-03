Hakkari'deki Üs Bölgesindeki Can Dostlar Sağlık Taramasından Geçirildi

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından üs bölgelerindeki can dostlar sağlık taramasından geçirildi. Can dostların sağlık taramaları büyük bir titizlikle yapıldı.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından üs bölgelerindeki can dostlar sağlık taramasından geçirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Irak sınırının sıfır noktada bulunan Kavuşak Üs Bölgedeki can dostlar sağlık taramasından geçirildi. Vatan savunması için sınırda canla başla görev yapan Mehmetçiğin bulunduğu bölgedeki can dostların büyük bir titizlikle sağlık taramaları yapıldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 54 can dostun sağlık taramalarını yaptıklarını belirterek, "İç ve dış parazit ile kuduz aşıları yapıldı. 11 can dostumuzun vücudunun değişik yerlerinde yaralanmalar gözlenip cerrahi müdahale yapıldı. 4 tanesinde de ayaklarında kırık çıkık tespit edilmiş ve ortopedi tedavileri yapıldı" dediler. - HAKKARİ