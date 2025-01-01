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Hakkari'de Yılbaşı Güvenliği İçin 1.320 Kolluk Görevlisi Görevde

Hakkari'de Yılbaşı Güvenliği İçin 1.320 Kolluk Görevlisi Görevde
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Hakkari Valisi Ali Çelik, yılbaşının huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla kentte toplam bin 320 kolluk görevlisinin sahada olduğunu açıkladı. Vali Çelik, güvenlik güçlerinin huzurlu bir yılbaşı akşamı sağladığını belirtti.

Hakkari Valisi Ali Çelik, yılbaşının huzur ve güven içerisinde geçmesi için kent genelinde 755 jandarma, 565 emniyet personeli olmak üzere toplam bin 320 kolluk görevlisinin sahada görev yaptığını söyledi.

Vali Ali Çelik; yılbaşı akşamı münasebetiyle Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ile birlikte Atatürk Polis Merkezi Amirliği ve Hakkari Polis Evi'ni ziyaret ederek vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için her daim görev başında olan emniyet mensuplarının yeni yıllarını kutladı. Hakkari'nin yılbaşını huzur ve güven içerisinde tamamlaması için kent genelinde 755 jandarma, 565 emniyet personeli olmak üzere toplam bin 320 kolluk görevlisinin sahada görev başında olduğuna değinen Vali Çelik, "İlimiz başta olmak üzere ülkemizin her yerinde görev yapan güvenlik güçlerimiz sayesinde vatandaşlarımız huzurlu bir yılbaşı akşamı geçiriyor. Yeni yılınız kutlu olsun, Allah ayağınıza taş değdirmesin, 2025 yılı kalbinizde ne varsa onu getirsin" dedi.

Vali Çelik; hastane, itfaiye ve jandarma karakolunu da ziyaret etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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