Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de bir manav üzerinde 'Allah' yazan karpuz buldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir manav, karpuzlarını tezgaha dizdiği sırada üzerinde "Allah" yazan bir karpuz buldu. Karpuzu satmayıp evine götüreceğini söyleyen manav, "Bu herkese nasip olmuyor. İnşallah Allah'ın sevdiği kullarındanız. Karpuz için bana bin TL'ye kadar fiyat veren müşteri oldu ama satmadım. Onu evime götüreceğim." ifadelerini kullandı.

Hakkari'de bir manav, sattığı karpuzlar içinde üzerinde "Allah" yazan bir karpuz buldu.

Hakkari'de bir manav üzerinde 'Allah' yazan karpuz buldu

"ALLAH" YAZAN KARPUZ

Hakkari'de Özgürlük Meydanı'nda meyve-sebze satışı yapan Velat Arslan isimli manav, karpuzlarını tezgaha dizdiği sırada üzerinde "Allah" isminin olduğu bir karpuz gördü. Karpuzu tezgahında sergileyen Arslan, müşteri çıkmasına rağmen karpuzu satmadı.

Hakkari'de bir manav üzerinde 'Allah' yazan karpuz buldu

"EVİME GÖTÜRECEĞİM"

Çok nadir görülen bu olay karşısında şaşkınlığını dile getiren Arslan, "Sabah karpuzları dizdiğim sırada 'Allah' isminin olduğun bir karpuzu fark ettim. Hemen onu aldım ve sakladım. Bu herkese nasip olmuyor. İnşallah Allah'ın sevdiği kullarındanız. Karpuz için bana bin TL'ye kadar fiyat veren müşteri oldu ama satmadım. Onu evime götüreceğim. Allah bu güzel duyguları herkese nasip eylesin" dedi.

Hakkari'de bir manav üzerinde 'Allah' yazan karpuz buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yüksekova Hakkari Yerel Yaşam Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda en zor dönem bitti, artık düşüş göreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda en zor dönem bitti, artık düşüş göreceğiz

 Seçime saatler kala Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı

Seçime saatler kala Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı

 YKS'yi 30 saniyeyle kaçırdı, okulun kilitli kapısından çıkışı olay oldu

YKS'yi 30 saniyeyle kaçırdı, okulun kilitli kapısından çıkışı olay oldu

Bakmadan Geçme

Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı 2024? Emekli maaşı bayramdan önce ödenecek mi? Gamze Özçelik evli mi? Gamze Özçelik kiminle evli, eşinin adı ne? Muharrem Akkuş yaşıyor mu? Muharrem Akkuş öldü mü, neden öldü? Muharrem Akkuş ölüm sebebi ne? Hepsijet Pazar günü çalışıyor mu? Hepsijet Pazar günü kaça kadar çalışıyor? TYT'ye girmeden AYT'ye girilir mi? TYT sınavına girmeyenler AYT sınavına girebilir mi? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 8 HAZİRAN 2024: Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Portekiz - Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Portekiz - Hırvatistan maçı nereden izlenir? Yalı Çapkını Seyran ölecek mi? Yalı Çapkını Seyran diziden ayrılacak mı, çıkacak mı? KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS ortaöğretim başvuru tarihi ayın kaçında, hangi tarihte? RTÜK kaç üyeden oluşur? Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kaç üyedir, nasıl seçilir? TYT İLE ALAN BÖLÜMLER NELERDİR? Hangi bölümler TYT ile alıyor? TYT ile alan bölümlerin puan listesi 2024! 8 Haziran hangi burç? 8 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? 8 Haziran tarihi hangi burç olur? YKS TYT Türkçe / yazım kuralı sorusunun cevabı ne? Türk tarihi, park isimleri, resmi heyet, bakan ve meydan büyük mü yazılır? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 8 Haziran Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? TYT mi daha önemli AYT mi? YKS sınavında TYT mi, AYT mi önemlidir?
İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırısında can kaybı 210'a yükseldi

İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırısında can kaybı 210'a yükseldi
500

Yorumlar (6)

ferhat göçer:

Noldu şimdi Allah'ın varlığını böyle mi kanıtlıyoruz, görmek isteyene Allah her yerdedir, görmek istemeyene de hiç bir yerde yoktur.

43
3
yanıtYanıtla
esrefpasali:

????

yanıt0
yanıt2
Mert Kafkas Sahin:

Karpuzun üstünde şekiller oluşmuş onu da Allah’a benzetmişler. Ayrıca neden Arapça hep bunlar? :))

5
1
yanıtYanıtla
Halit:

çocuklaşmayın

4
1
yanıtYanıtla
Serkan GÜNGÖREN:

:))))))))

3
2
yanıtYanıtla
Yasef Behar:

Krsmeyın günah olur çarpılırsınız :-)

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title