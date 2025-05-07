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Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: 354 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: 354 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Hakkari'de polis, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 354 gram sıvı metamfetamin ele geçirdi. 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

HAKKARİ - Hakkari'de polis ekipleri tarafından "torbacı' diye tabir edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 354 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Vaka Analiz Sistemi projesi kapsamında elde edilen veriler doğrultusunda 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu şahısların maddeleri temin ettikleri kişilere yönelik 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde kullanma aparatı ile birlikte 354 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve adli makamlara çıkarılan 4 şüpheliden 2'si şüpheli tutuklanarak Hakkari Kapalı İnfaz Kurumuna gönderilirken, 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ - Yerel
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