Hakkari ve Van'da Tefecilik Operasyonu: 14 Gözaltı

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) - Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuna yönelik yaklaşık 6 ay süren takip çalışmasının ardından Hakkari ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik suçunun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik yaklaşık 6 ay süren fiziki ve teknik takip çalışması yürütüldü.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Hakkari ve Van illerinde ikamet eden toplam 14 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, çek, senet ile suç unsuru olduğu değerlendirilen çeşitli dokümanlara el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: ANKA