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Hakkari'de Starlink Uyduları Gözlemlendi

Hakkari'de Starlink Uyduları Gözlemlendi
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Elon Musk'ın SpaceX şirketi tarafından uzaya fırlatılan Starlink uyduları, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar tarafından görüntülendi. İlçede gökyüzünde görülen sıralı ışıklar, dikkat çekti.

Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu SpaceX'in uzaya fırlattığı Starlink uyduları, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görüntülendi.

İlçede görülen Starlink uyduları, birkaç yıldır vatandaşlar tarafından kaydediliyor. Yüksekova ilçesinde gökyüzünde görülen bir dizi sıralı ışık, vatandaşlar tarafından hayretle izlendi.

Gökyüzünde farklı uydulara rastladığını belirten Hamza Akkurt, "Gökyüzünde sıralı olarak ilerleyen ışıkları gördüm, hemen telefonumla fotoğrafladım. Ne olduğunu öğrenmek için internetten araştırma yaptım ve bu ışıkların ülkemizin çeşitli illerinde de gözlemlendiğini öğrendim. Bu uyduların ülkemizde farklı bölgelerde benzer görüntülere sebep olduğu belirtiliyor. Bu anı kaçırmamak adına kayıt altına aldık" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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