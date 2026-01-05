Hedik giyen köylülerin karda zorlu mücadelesi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde karla mücadelede kullanılan iş makinesi için Ankara'dan gönderilen 15 kiloluk makine parçasını sırtlayan köylüler, hediklerle metrelerce yolu aşarak ekiplere ulaştı.

Hakkari ve çevresinde bir haftadır etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirirken; Şemdinli'nin dik yamaçlarında bir dayanışma destanı yazıldı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede, Hakkari İl Özel İdaresine ait iş makinesinin turbosu arızalanınca, Aktütün köyü sakinleri ulaşımın devam etmesi için adeta zamanla yarıştı.

İş makinesinin çalışması için kritik öneme sahip olan ve Ankara'dan bin bir güçlükle temin edilen 15 kilogramlık yedek parça, yol kapalı olduğu için arıza noktasına ulaştırılamadı. Bunun üzerine Aktütün Köyü Muhtarı Cafer Gezer ve beraberindeki köylüler, bölgede kullanılan ve karda batmayı engelleyen hedikleri ayaklarına geçirerek gece yarısı yola koyuldu. Sıfırın altındaki dondurucu soğukta, zifiri karanlıkta ve uçurumların kenarında ilerleyen grup, tam 7 kilometre boyunca kar üstünde yürüyerek Dereyanı köyü mevkisindeki ekiplere ulaştı.

Parçanın teslim edilmesiyle birlikte iş makinesi yeniden çalıştırıldı ve kapalı köy yolları tek tek açılmaya başlandı. Operasyonu yöneten Muhtar Cafer Gezer, o zorlu anları şu sözlerle anlattı:

"Hizmetimize gönderilen iş makinesi durunca yollarımız tamamen kapandı. Parça Ankara'dan geldi ancak araçların ilerlemesi imkansızdı. Ekiplerin zor durumda kalmasına gönlümüz razı olmadı. Gece dondurucu soğuğa rağmen hediklerimizi giydik, 15 kiloluk parçayı sırtladık ve 7 kilometre yürüdük. Tek amacımız karla mücadelenin aksamamasıydı. Şimdi yollarımız açılıyor, mağduriyetimiz gideriliyor." - HAKKARİ