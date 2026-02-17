Haberler

Yüksekova'da Ramazan hazırlığı: 3 kız kardeşten tandır başında tatlı mesaisi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan üç kız kardeş, Ramazan ayı için imece usulüyle çörek ve lavaş hazırladı. Dondurucu soğuklara rağmen tandır başında bir araya gelen kardeşler, aile büyüklerinden öğrendikleri gelenekleri yaşatarak sahur sofralarının vazgeçilmezlerini ürettiler.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan üç kız kardeş, 11 ayın sultanı için imece usulüyle tandır başına geçerek sahur sofralarının vazgeçilmezi olan yöresel çörek ve lavaşları hazırladı.

Yüksekova'da dondurucu soğuklara rağmen yakılan tandırlar, bu kez Ramazan ayının bereketi ve dayanışma ruhu için duman verdi. Beşatlı köyünde bir araya gelen üç kız kardeş, aile büyüklerinden miras kalan gelenekleri yaşatarak sahur hazırlıklarını tamamladı. Beşatlı köyünde yaşayan Neriman Erci, Zennure On ve Elif Yiğit, 30 günlük sahur ihtiyacını karşılamak amacıyla sabahın ilk ışıklarıyla kolları sıvadı.

Evlerinde dualar eşliğinde yoğurdukları hamurları köyün ortak kullanımındaki tandıra taşıyan kardeşler, gün boyu süren hummalı bir çalışma sergiledi. İki ayrı ailenin ihtiyacı için hazırlanan yüzlerce çörek ve lavaş, geleneksel yöntemlerle tek tek pişirildi.

Kültürlerini yaşatmanın mutluluğunu yaşayan Zennure On, Ramazan hazırlığının bir birliktelik simgesi olduğunu belirtti. On, "Önce lavaş ekmeklerimizi, ardından yöresel çöreklerimizi hazırladık. Üç kardeş omuz omuza vererek unumuzu eledik, hamurumuzu yoğurduk. Tandır başında çalışmak zahmetli olsa da bu bizim köklü geleneğimizdir. Ramazan özel ve temiz bir ay; Allah herkesin ibadetlerini kabul etsin" dedi.

Neriman Erci ise Ramazan ayının manevi atmosferine vurgu yaparak, "30 güne yetecek şekilde planlamamızı yaptık. Çöreklerimizi atalarımızdan gördüğümüz usullerle hazırladık. Bu heyecanı kardeşlerimle paylaşmak paha biçilemez. Allah her eve bereket nasip eylesin" diye konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
