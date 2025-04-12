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Hakkari'de Kayıp Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Hakkari'de 10 Nisan'dan bu yana kayıp olan 60 yaşındaki Feleknaz Keskin'i bulmak için yürütülen arama çalışmaları üçüncü günde devam ediyor. Ekipler, kadavra arama köpeği Melo ile birlikte ormanlık alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'de kayıp kadını arama çalışması devam ediyor

-Arama köpeği 'Melo' iz peşinde

HAKKARİ - Hakkari'de 10 Nisan'dan bu yana kayıp olan 60 yaşındaki Feleknaz Keskin'i arama çalışmaları 3. gününde de devam ediyor. Çevik kuvvet ekipleri ve kadavra arama köpeği Melo, ormanlık alanı taradı.

Hakkari'nin Karşıyaka Mahallesi'nde 10 Nisan'dan bu yana kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki Feleknaz Keskin için başlatılan arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde de yoğun bir şekilde sürüyor. Çalışmalar, Pirodan bölgesindeki sık ormanlık alanda çevik kuvvet polisleri ile kadavra arama köpeği Melo eşliğinde yürütülüyor. Ekipler, yaklaşık 3 kilometrelik alanı didik didik tararken, bazı gönüllü vatandaşlar da aramalara destek veriyor.

Öte yandan, AFAD, itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri de Katramas Deresi çevresinde arama faaliyetlerine devam ediyor. Ekipler zorlu doğa koşullarına rağmen koordineli şekilde çalışıyor.

Arama çalışmalarına katılan vatandaşlardan Sefer Özatak, "10 Nisan'dan beri Feleknaz Keskin'den haber alınamıyor. Polis ekipleri köpeklerle ormanlık alanda arama başlattı. Biz de vatandaşlar olarak tepelik alanlarda arama yapıyoruz. Tüm Hakkarililerin bu çalışmalara destek olmasını istiyoruz" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MİMAR KAYA - Yerel
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