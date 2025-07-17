Hakkari'de İki Yeni Cami İnşaatında İnceleme

Hakkari Valisi Ali Çelik, kentte yapımı süren Hacı Sait Camii ve Hakkari Üniversitesi Camii inşaat alanlarında incelemelerde bulundu.

Vali Çelik, beraberindeki heyetle birlikte gerçekleştirdiği incelemelerde, projelerin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. 750 kişi kapasiteli ve 500 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Hacı Sait Camii'nin; konferans salonu, iş yerleri, lavabolar ve engelli geçişleri gibi sosyal donatılarla modern bir yapıda tasarlandığı belirtildi. Mimari ve teknik çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediği, projenin en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Hakkari Üniversitesi yerleşkesinde yükselen cami inşaatında ise çalışmaların büyük oranda tamamlandığı ve son eksiklerin giderilmesinin ardından ibadete açılmasının planlandığı ifade edildi.

Vali Ali Çelik, her iki caminin de en kısa sürede tamamlanarak Hakkari'nin sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sunacağını ifade edildi. - HAKKARİ