H. Sait Camii Gençlik Merkezi Etüt Salonu hizmete açıldı

Hakkari Müftülüğü tarafından yapımı tamamlanan H. Sait Camii Gençlik Merkezi Etüt Salonu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkez, gençlerin dini, ilmi ve ahlaki gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyor.

Hacı Sait Camii'nin alt katında hizmet vermeye başlayan etüt merkezinin açılışı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda konuşan İl Müftüsü Hüseyin Okuş, merkezin kısa sürede tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Müftü Okuş, Vali Ali Çelik'in destek ve katkılarıyla, etüt salonunun üç ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını belirterek, merkezin gençlerin eğitim hayatına önemli katkılar sunacağını ifade etti. Okuş, etüt merkezinin gençlerin dini, ilmi ve ahlaki gelişimlerine destek olacağına inandıklarını vurguladı.

Yapılan duanın ardından, gençlerle birlikte kurdele kesilerek hizmete açılan etüt salonunu gezen Vali Ali Çelik, gençlerle yakından ilgilenerek sohbet etti ve başarı dileklerinde bulundu. Vali Çelik, merkezin hayırlı hizmetlere vesile olması temennisinde bulundu.

Toplam 180 kişiye hizmet verecek kapasiteye sahip olan H. Sait Camii Gençlik Merkezi Etüt Salonu'nun açılış törenine Vali Ali Çelik'in yanı sıra daire amirleri, gençler ve vatandaşlar katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
