Hakkari'de Dolandırıcılık ve Kadına Şiddetle Mücadele Eğitimi

Hakkari'de polis ekipleri, telefon dolandırıcılığı, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele ile Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında vatandaşlar bilgilendirmeye devam ediyor.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenliğini artırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla çarşı merkezinde önemli bir bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Ekipler, telefon dolandırıcılığı, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele ile Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu. Vatandaşların ilgisiyle karşılanan etkinlikte, emniyet personeli birebir iletişim kurarak uyarıcı ve bilinçlendirici broşürler dağıttı.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda anne ve anne adaylarına yönelik "NARKO-ANNE" faaliyeti düzenlendi. Uyuşturucuyla mücadelede ailenin önemine dikkat çekilen programda, annelerin bilinçlendirilmesi ve erken müdahale konusunda rol üstlendi. - HAKKARİ