Çığla kapanan yolda mahsur kalan 100 kişi köyde misafir edildi

Güncelleme:
Hakkari-Van kara yolunda meydana gelen çığ düşmesi sonucu, yaklaşık 100 kişi Çanaklı köyünde misafir edildi. Çığ tehlikesi nedeniyle yol kenarına terk edilmiş araçların üzerinde çığ düştü, köy gençleri mahsur kalan iki kişiyi kurtararak misafir etti.

Hakkari-Van kara yolunda çığ düşmesi sonucu yolda mahsur kalan yaklaşık 100 kişi Çanaklı köyünde misafir edildi.

Hakkari'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi, kentte hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Çanaklı köyü yakınlarında meydana gelen çığ düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Çığ tehlikesini fark eden sürücüler, araçlarını yol kenarında bırakarak Çanaklı köyüne sığındı. Yol kenarına terk edilen iki aracın üzerine ise çığ düştü.

İhbar üzerine iki kişinin geri dönmediği bilgisi alan Çanaklı köyü gençlerinden Sevkan Adıyaman, Rıdvan Adıyaman, Menaf Adıyaman ve Burhan Berk, çığın düştüğü bölgeye giderek mahsur kalan iki kişiyi kurtardı. Kurtarılan vatandaşlar köy evlerinde misafir edildi.

Çanaklı köyü gençleri yaptıkları açıklamada, "Köyümüze yaklaşık 2 kilometre mesafedeki kara yoluna çok sayıda çığ indi. Yaklaşık 40 araç mahsur kaldı. İki kişinin dönmediği bilgisi üzerine bölgeye giderek onları kurtardık ve evlerimizde misafir ettik. Şu anda yaklaşık 100 kişi köy evlerinde misafir ediliyor. Çığ tehlikesi devam ettiği için ekiplerin yolu açması oldukça riskli" ifadelerini kullandı.

Mahsur kalan yolcular ise yaklaşık 5 saat boyunca yolda kaldıklarını belirterek, misafirperverliklerinden dolayı başta Çanaklı köyü olmak üzere çevre köy halkına teşekkür etti.

Çanaklı köyü gençlerinin sergilediği örnek davranış, yolcular tarafından takdirle karşılandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
