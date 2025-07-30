Hakkari'de Bulgar Gelinle Renkli Bir Düğün Töreni

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan İlhan Alkan, üç yıl önce İstanbul Taksim'de gönül verdiği Bulgaristanlı Yoana Yordanova ile dünyaevine girdi.

3 yıl önce İstanbul Taksim'de tesadüfen tanışan İlhan Alkan ve Yoana Yordanova, ailelerinin de onayıyla hayatlarını birleştirdi. Yöresel geleneklerin Bulgaristan kültürüne ait unsurlarla harmanlandığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki düğün renkli görüntülere sahne oldu. Gelin Yoana Yordanova, kalabalık düğün ve kına gecesi geleneğinden oldukça etkilendiğini belirterek, "Düğün çok kalabalıktı, çok eğlendim. Bizde kına gecesi yok, o yüzden çok şaşırdım ama çok hoşuma gitti. Buradaki insanlar çok yardımsever ve kibar. Farklı bir ülkeden geliyorum ama kendimi hiç yabancı gibi hissetmedim" dedi.

Damat İlhan Alkan ise eşinin özellikle düğünün kalabalık oluşuna ve takılan altınlara şaşırdığını aktardı. Alkan, "Düğüne bu kadar kişi beklemiyorlardı. Bu eşimi ve ailesini çok şaşırttı. Ayrıca altınlara da çok şaşırdı. Onların tarafından bu kadar altın getirmedikleri için başta sahte sandı. Ama ben ona geleneğimiz olduğunu anlattım" ifadelerini kullandı.

Salih Alkan, gelini Yoana'yı kendi kızı gibi sevdiğini dile getirerek, genç çifte mutluluklar diledi.

Damadın dayısı Cumhur Korkmaz ise, "Bundan 3 yıl önce yeğenim İlhan ile gelinimiz Yoana, İstanbul'da birbirine gönül verdiler. Daha sonra bize bildirdiler. Bizler de bir hafta önce gelinimiz ve değerli annesi Mariana'yı ilçemizde ağırladık. Bugün de çiftimiz evleniyor" şeklinde konuştu.

Çiftin düğün töreni sonrası Bulgaristan'a dönerek, yaşamlarını orada sürdüreceği öğrenildi. - HAKKARİ