Haberler

Hakkari'de Boşaltılan Köyler Yeniden Canlanıyor: 'Köye Dönüş' Projeleri ile Seracılık Başladı

Hakkari'de Boşaltılan Köyler Yeniden Canlanıyor: 'Köye Dönüş' Projeleri ile Seracılık Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki boşaltılan köylerde uygulanan 'Köye Dönüş' projeleriyle kurulan seralar, bölgeyi yeniden canlandırmaya başladı. Yerel halk, geri dönüşün yanı sıra seracılıkla tarımsal üretime başladığını ifade etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Doski Vadisi'nde 1994 yılında boşaltılan köyler, devletin yürüttüğü "Köye Dönüş" projeleri kapsamında kurulan seralar sayesinde yeniden canlanıyor.

Yüksekova'da 1994 yılında terör olayları nedeniyle çok sayıda köy sakini göç etmişti. Aradan geçen yılların ardından devletin başarılı operasyonlarıyla bölgede huzur ve güven sağlandı. Bunun üzerine köy sakinleri, dağların arasında bir saklı cennet olan vadiye yavaş yavaş geri dönmeye başladı.

"Köye dönüş kapsamında 20 sera kuruldu"

Hakkari Valiliğinin öncülüğünde hayata geçirilen projelerle kurulan seralar, bölge halkı için adeta bir "can suyu" oldu ve bölgeyi yeniden hareketlendirdi. Bölgede incelemelerde bulunan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, "Malum bu köylerimiz boşaltılmış yerlerdi. Yavaş yavaş insanlarımız köye geri dönüş projeleriyle köylerine geldiler. Valimiz Ali Çelik'in bölgeye yaptığı ziyaretlerle buralara seracılığın yaygınlaşmasını sağlamıştı. Yüksekova'ya özgün 20 sera kuruldu. Burada yaşayan Muhyettin Tan ve Cebrail Erci'nin kendi bahçelerinde kurdukları seralarını gezdik. Özellikle bu mevsimde burada hasat yapılacak durum yoktu ama şimdi ürünler güzel bir şekilde yetişmeye başladı. Artık çiftçilerimiz de üretmek istiyor ve bu üretime destek olmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

"Yaşlılar Yüksekova'ya gençler batı illerine göç etti"

Geri dönüş kapsamında köyünde seracılık yapmaya başlayan Muhyettin Tan ise "Biz önce buralarda koyun, keçi besliyorduk. 1994'te köylerimiz boşaltıldı ve herkes göç etti. Yaşlılar Yüksekova merkezde kalırken, gençler ise batı illerine göç ettiler. Son dönemlerde Hakkari Valiliği köylere yeniden geri dönüş projeleri çıkarttı, biz de yeniden döndük. Daha sonra bize seralar verildi. İlk yıllar olmasına rağmen sebze, meyve yetiştirmeye başladık. İnşallah bundan sonra da daha güzel şeyler olacak. Bize bu büyük desteği sunan tüm devlet büyüklerimize sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı

MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı
Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti

Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara

Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara
Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı? Cevabı net oldu

Hikmet Tuğsuz Survivor kararını açıkladı
2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası

Kahvehaneyi kan gölüne çeviren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara

Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti

Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan akın etti
Beşiktaş taraftarından hakeme 'bahis yapsana' tezahüratı

Derbinin hakemine soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı

Cezaevinde ölü bulunan Fatih Özer'le ilgili olay iddiaya yalanlama
Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti

Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti
Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü

Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu

Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu
Yorumlar bomba! Kerem Aktürkoğlu Jhon Duran'a zorla secde ettirdi

Maça damga vuran kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.