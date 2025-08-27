Hakkari'de 20 Yıldır Kafa Şemsiyesiyle Güneşten Korunuyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir vatandaş, 20 yıldır kafa şemsiyesiyle güneşten korunuyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Hasan Siri, yörenin bunaltıcı sıcağıyla kendine özgü bir yöntemle başa çıkıyor. Doktor tavsiyesi üzerine güneşten korunmak için İran'dan getirdiği kafa şemsiyesiyle dolaşan Siri, yıllardır hem sağlığını koruyor hem de ilgi odağı oluyor.

Vatandaşlar, geleneksel yöresel kıyafetleri ve başına taktığı şemsiyesiyle Yüksekova çarşısında dolaşan Hasan Amca'nın fotoğrafını çekiyor, görenlerin yüzünde tebessüm bırakıyor. Kendine has tarzıyla adeta bir fenomene dönüşen Hasan Amca, yaz aylarında güneşten etkilenmemenin pratik bir yolunu bulduğunu belirtti.

"Güneş hastalığına karşı 20 yıllık önlem"

Güneş ışınlarına karşı oldukça hassas olan Hasan Siri, bu yönteme doktorunun tavsiyesi üzerine başladığını belirtiyor. Siri, "Güneşten korunmak için ve doktorun önerisi üzerine bu şekilde korunuyorum" diyerek 20 yıldır şemsiyesiz dışarı çıkmadığını ifade etti. - HAKKARİ