Hakkari'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği yoğun ilgi gördü

Hakkari Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Valilik önünde düzenlene etkinliğe Hakkari Valisi Ali Çelik, Vali Yardımcıları Furkan Berber, Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Çarıkçıoğlu, Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kamu kurum ve kuruluş amirleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik saygı duruyu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve din görevlilerin 3'lü sela okunması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti, 15 Temmuz belgeseli, günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar, 15 Temmuz destanı videosu ile devam etti. Sancak koşusu ile getirilen bayrağın Vali Çelik'in öpüp teslim alması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz konuşması, 15 Temmuz Milat adlı video sunumu, Milli Eğitim Müdürlüğü Güzel Sanatlar ekibi müzik dinletisi, kahramanlık türküsü ve şiiri ile ilerleyen program liselerde düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve il müftüsünün duası ve din görevlilerin sala okunmasının ardından sona erdi. - HAKKARİ