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Hakkari'de 11 kez kan bağışlayan Murat İrdem, Kızılay'dan bronz madalya beratı aldı

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Hakkari'de 11 kez kan bağışlayan Murat İrdem, Kızılay'dan bronz madalya beratı aldı
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Hakkari'de 11 kez kan bağışında bulunan Murat İrdem, Kızılay tarafından bronz madalya beratı ile ödüllendirildi. İl özel idaresi personeli İrdem'in hiçbir karşılık beklemeden yaptığı bağışlarla toplumsal dayanışmaya katkı sunduğu belirtildi.

Hakkari'de 11 kez kan bağışında bulunan Murat İrdem, Kızılay tarafından bronz madalya beratı ile ödüllendirildi.

Hakkari'de ihtiyaç sahiplerine umut olmak amacıyla 11 kez kan bağışında bulunan Hakkarili Murat İrdem, örnek davranışı dolayısıyla Kızılay'dan bronz madalya beratı almaya hak kazandı. Kızılay tarafından hazırlanan beratla onurlandırılan il özel idaresi personeli İrdem'in, hiçbir karşılık beklemeden yaptığı kan bağışlarıyla toplumsal dayanışmaya katkı sunduğu belirtildi.

Bronz madalya beratında Murat İrdem'in büyük bir yardımseverlik ve sosyal sorumluluk örneği göstererek ihtiyaç sahiplerinin kullanımı için kan bağışında bulunduğu ifade edildi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın imzasını taşıyan beratta, kan bağışçısı İrdem'e teşekkür edilerek, iyilik dolu davranışının devam etmesi temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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