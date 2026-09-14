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Hâkimler ve Savcılar Kurulundan Eskişehir Adliyesine ziyaret

Hâkimler ve Savcılar Kurulundan Eskişehir Adliyesine ziyaret
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Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Sekreteri Ahmet Uğuz ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Tünay, Eskişehir Adliyesini ziyaret ederek, yargı mensuplarıyla bir araya geldi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Sekreteri Ahmet Uğuz ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Tünay, Eskişehir Adliyesini ziyaret ederek, yargı mensuplarıyla bir araya geldi.

HSK Genel Sekreteri Ahmet Uğuz, beraberinde HSK Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Tünay ile birlikte Eskişehir Adliyesine çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Program kapsamında Uğuz ve Tünay, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz, Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, cumhuriyet başsavcı vekilleri ve mahkeme başkanları ile görüştü. Görüşmelerin ardından Yunus Emre Konferans Salonu'nda hakim ve cumhuriyet savcılarının katılımıyla bir toplantı düzenlendi. HSK Genel Sekreteri Uğuz ve Genel Sekreter Yardımcısı Tünay, yargı mensuplarının görüş, talep ve önerilerini dinleyerek, yöneltilen soruları yanıtladı. Toplantıda yargı hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik istişarelerde de bulunuldu. Bu kapsamda Yargının Etkinliği Bürosunun çalışmalarını aktif şekilde sürdüreceği, yargı süreçlerinin işleyişine dair konuların yakından takip edilerek uygulamada karşılaşılan hususların değerlendirilmesine katkı sunulacağı kaydedildi.

Program, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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