Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'den zafer konseri

30 Ağustos Zafer Bayramı Menemen'de coşkuyla kutlanırken, Menemen'in cadde ve sokakları kırmızı beyaza büründü. Menemen Belediyesi, filosuna kattığı 100 yeni araç ile zafer konvoyu düzenledi. Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici konserleri de vatandaşları mest etti.

Zafer Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Menemen'de de coşkuyla kutlandı. Menemen Belediyesi'nin 150 milyon lira bedelle satın aldığı 100 yeni araç, ilçede zafer turu attı. Her mahalleyi gezen ve araçların önlerine Türk bayrağı asılı olan konvoya Menemenliler de alkışlarıyla destek verdi.

Büyük zaferin 101. yıl dönümü kutlamaları Cumhuriyet Meydanında düzenlenen konserlerle devam etti. Konser öncesi meydanı dolduran vatandaşlara seslenen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Şanlı milletimiz, her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen yürüttüğü kurtuluş mücadelesini, 30 Ağustos 1922'de kat'i ve tartışmasız bir zaferle neticelendirmiştir. Büyük zaferle birlikte bugün üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ebedi ve ezeli vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. Bu yüzden 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlamak, sadece bir tarihi olayı anmak değil, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık aşkını, azmini ve vatan sevgisini bir kez daha hatırlamak demektir. Bu destansı zaferle birlikte, ortak mirasımız olan cumhuriyetimizin temelleri de atılmış oldu. Bizler tıpkı 101 yıl önce olduğu gibi yine aynı birlik ve beraberlik duygularımızla, yan yana, omuz omuza Menemen dayanışması ve duyarlılığı ile çalışmaya dün olduğu gibi bugün de, yarın da var gücümüzle devam edeceğiz. Ben bu vesile ile bize bu muhteşem zaferi armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu uğurda can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı. Pehlivan'ın konuşması ile gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı.

Konuşmanın ardından sahneye ilk olarak klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici çıktı. Klarneti ve orkestrası ile dinleyenleri mest eden Şenlendirici, "Bir Bergamalı kardeşiniz olarak 30 Ağustos Zafer Bayramında Menemen'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Ülkemizin Zafer Bayramı kutlu olsun" dedi.

Daha sonra sahneye çıkan arabesk müziğin ünlü ismi Hakan Altun, seslendirdiği birbirinden güzel aşk şarkılarla izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Başkan Vekili Pehlivan, Hakan Altun'un şarkılarına eşi Filiz Pehlivan ile dans ederek eşlik etti. Gecenin sonunda sanatçılara hediye takdim eden Pehlivan, "30 Ağustos coşkumuza renk katan kıymetli sanatçılarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İZMİR