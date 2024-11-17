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HAK-SEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, Ağrı'da Kamu Çalışanlarının Sorunlarını Görüştü

HAK-SEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, Ağrı'da Kamu Çalışanlarının Sorunlarını Görüştü
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Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAK-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çivi, Ağrı'da bir dizi temaslarda bulunarak kamu çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri üzerine görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaretlerinde kamu çalışanlarının haklarını koruma kararlılıklarını vurgulayan Çivi, mesleki gelişim destek projelerini de ele aldı.

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAK-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çivi, bir dizi temaslarda bulunmak ve sendika üyeleriyle bir araya gelmek üzere Ağrı'ya geldi.

HAK-SEN Ağrı İl Başkanı Abdurrahman Duman, Eğitim Hak-Sen Ağrı İl Başkanı Ertuğrul Alp ve sendika üyeleri Cemil Sim ile Cansu Altan'ın da eşlik ettiği ziyaretlerde, İl Meteoroloji Müdürü Serdar Pekdemir, İl Göç İdaresi Müdürü İhsan Şeker ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kasım İhsan Polat makamlarında ziyaret edildi. Ziyaretlerde, kamu çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Sendika olarak kamu çalışanlarının haklarını koruma ve iyileştirme konusundaki kararlılıklarını vurgulayan HAK-SEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, "HAK-SEN olarak her zaman çalışanlarımızın yanında olmaya ve onların taleplerini ilgili mercilere iletmeye devam edeceğiz. Bugün burada çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Kamu kurumlarında görev yapan arkadaşlarımızın yaşadığı sorunları yerinde dinledik ve çözüm önerilerimizi paylaştık" dedi.

Ziyaretler kapsamında, kamu çalışanlarının mesleki gelişimlerini destekleyen projeler ve iş birliği konuları da ele alındı. Ağrı'daki temaslarını sürdüren Ayhan Çivi, programı kapsamında sendika üyeleriyle yaptığı istişare toplantılarının ardından kentten ayrıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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