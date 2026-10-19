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Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu

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Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu
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Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 

MAÇ SAAT 20.00'DE

Papara Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Derbinin VAR koltuğunda İspanyol hakem Raul Martin Gonzalez Frances oturacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Fabinho, Ozan Tufan, Muçi, Muhammed Salah, Aral Şimşir, Franculino

Beşiktaş:  Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıVeysel null:

Dev mi, hahahahahahaha güldürmeyin bizi. Galatasaray ın olmadığı bir maç anca derbicik olur.. hahahahaha ;)

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Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıSERDAR ÖZKAN:

ama 4 tane içeri aldınız ??????

yanıt5
yanıt2
Haber YorumlarıVeysel null:

Serdar büyüklük tek bir maçla mı ölçülüyor senin gözünde? ayrıca o maçı GS nin ciddiye almadığından bahsetmiyorum bile :)

yanıt0
yanıt4
Haber YorumlarıSerhat Çınar:

Bu havada hamsi tava iyi gider.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Haydi karakartal u 19 Trabzonu 4-1 ile geçti...yani hamur hazır ve sıra sende yap güzelinden fincan böreği hamsileri alık et..ve maç bitiminde rahat uyumaları için fış fış kayıkçı ninnisini stadta söylet;)))

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