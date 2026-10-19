Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
MAÇ SAAT 20.00'DE
Papara Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Derbinin VAR koltuğunda İspanyol hakem Raul Martin Gonzalez Frances oturacak.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Fabinho, Ozan Tufan, Muçi, Muhammed Salah, Aral Şimşir, Franculino
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic