HAK-İŞ: 'Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ı serbest bırakın'

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) üyeleri, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği önünde düzenlenen basın açıklamasında Küresel Sumud Filosu'nda yer alan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın ve Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin'in İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmasına tepki göstererek, bir an önce serbest bırakılmalarını istedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Genel Sekreteri Fatma Zengin'in İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmasını protesto etti. İsrail'in Ankara Büyükelçiliği önünde düzenlenen basın açıklamasında, Mahmut Arslan ve Fatma Zengin ile birlikte Sumud Filosu'nda gözaltına alınan tüm aktivistlerin serbest bırakılması çağrısı yapıldı. HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, İsrail'in amacı sadece insani yardım olan Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırdığını ve çok sayıda aktivisti hukuksuz şekilde alıkoyduğunu dile getirdi. Sert, alıkonulanlar içeresinde HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın da olduğunu hatırlatarak, "Ömrünü Filistin ve Kudüs davasına adamış Konfederasyonumuz Genel Başkanı Mahmut Arslan ve kendisini mücahide olarak, dik duruşuyla tanıdığımız Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin Hanımefendi de bulunmaktadır. Siyonist, işgalci, eli kanlı İsrail devletinden zaten bir hukuk beklenemez. Zaten bir vicdan, bir merhamet, insani bir tavır da beklenemez. Ama uluslararası sularda seyreden ve içerisinde yalnızca insani yardım gönüllülerinin bulunduğu Global Sumud Filosu'na saldırmalarının, ateş açmalarının, tüm dünya ülkelerinden aktivistleri alıkoymalarının ne gibi bir izahı var?" diye konuştu.

"Bu yolculuk, insanlık onurunu ayakta tutma mücadelesidir"

Sert, İsrail'in uluslararası sularda hukuksuz bir şekilde sivil insanlara silahlarla saldırdığını belirterek, "Genel başkanımızın da dahil olduğu bu sefer bir vicdan seferidir. Bu yolculuk, insanlık onurunu ayakta tutma mücadelesidir. Bu yürüyüş, bu dik duruş, Gazze'de abluka altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize 'yalnız değilsiniz' deme iradesidir. Alıkoyduğunuz aktivistlerin hiçbir silah taşımıyor. Hiçbirisi profesyonel asker değil. Hepsi sivil, hepsi gönüllü. Ama siz artık her şeyden ve herkesten o kadar korkuyorsunuz ki, insanlığın birleşen vicdanı karşısında yapabileceğiniz tek bir şeyi yaptınız, gemilere el koyup aktivistleri gözaltına aldınız" dedi.

"Yükü ekmek olan yolcuların önünü kesemezsiniz"

Sert, "Yükü ekmek, yükü ilaç, yükü kendi vicdanı olan, merhamet ve insanlık olan yolcuların önünü kesemezsiniz. Bugün gözaltına alır, gemilerini batırabilir, yardımların ulaşmasını önleyebilirsiniz ama tüm insanları öldüremezsiniz. Tüm dünyayı hapse atamazsınız. Vicdanları yok edemezsiniz. Bu gönül elçilerini yolundan döndüremezsiniz" şeklinde konuştu.

"Genel başkanımız ve genel sekreter yardımcımız serbest bırakılana kadar mücadeleye devam edeceğiz"

Mahmut Arslan ve Fatma Zengin başta olmak üzere tüm aktivistlerin derhal koşulsuz şartsız serbest bırakılmasını isteyen Sert, "Bakın bütün HAK-İŞ teşkilatı, bütün Filistin dostları ve tüm Türkiye, her zaman olduğu gibi bugün de Sumud Filosu'nun kahramanları ile tek yürek oldu. Siz bizi aşamayacaksınız, siz Filistin'i yok edemeyeceksiniz. Bugün gemilerden indirdiğiniz o yüzlerce gönüllü, binlere, milyonlara dönüşüp yine Filistin için, yine Gazze için yollara düşecek. İşte tam da bu yüzden siz Filistin'in onurlu direnişini, Gazze'nin çocuklarını yenemeyeceksiniz. Buradan bütün Türkiye ve dünya kamuoyuna sesleniyoruz; Genel Başkanımız Mahmut Arslan onurumuzdur, Fatma Zengin yalnız değildir, derhal serbest bırakılmalıdırlar. Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin serbest bırakılana kadar mücadeleye devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı