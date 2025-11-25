HAK-İŞ Kadına Yönelik Şiddete Karşı Dimdik Duruyor

HAK-İŞ Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, HAK-İŞ'in 50 yıllık onurlu mücadelesinin birikimiyle bugün de kadına yönelik şiddetin karşısında dimdik durduğunu belirterek, "Yarım asırlık sendikal tecrübe, bu konuda sözümüzü daha güçlü, duruşumuzu daha kararlı kılmaktadır" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 81 ilde meydanlarda olduklarını söyledi. Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında zulme, işgale, ayrımcılığa ve her türden şiddete maruz bırakılan masumların sesi olmak için kadın-erkek hep birlikte alanlarda olduklarını belirten Aküzüm, "Nereden ve kimden gelirse gelsin şiddetin tüm biçimlerine karşı olduğumuzu yüksek bir sesle ilan ediyoruz. Günümüzde şiddet fiziksel, cinsel, psikolojik, dijital, ekonomik ve ısrarlı takip gibi farklı boyutlarıyla hayatın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Araştırmalar, şiddetin en fazla kadınları hedef aldığını açıkça göstermektedir" diye konuştu.

Kadın cinayetlerine, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa ve güvencesizliğe karşı seslerini yükselttiklerini kaydeden Aküzüm, "HAK-İŞ 50 yıllık onurlu mücadelesinin birikimiyle bugün de kadına yönelik şiddetin karşısında dimdik durmaktadır. Yarım asırlık sendikal tecrübe, bu konuda sözümüzü daha güçlü, duruşumuzu daha kararlı kılmaktadır. HAK-İŞ olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle dünya genelinde zulme uğrayan ve şiddete maruz kalan kadınlara, çocuklara ve tüm canlılara yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR