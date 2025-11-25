Haberler

HAK-İŞ Kadına Yönelik Şiddete Karşı Dimdik Duruyor

HAK-İŞ Kadına Yönelik Şiddete Karşı Dimdik Duruyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde sendikalarının bu konuda 50 yıllık tecrübesiyle kadına yönelik şiddete karşı kararlı bir duruş sergilediğini ifade etti.

HAK-İŞ Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, HAK-İŞ'in 50 yıllık onurlu mücadelesinin birikimiyle bugün de kadına yönelik şiddetin karşısında dimdik durduğunu belirterek, "Yarım asırlık sendikal tecrübe, bu konuda sözümüzü daha güçlü, duruşumuzu daha kararlı kılmaktadır" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 81 ilde meydanlarda olduklarını söyledi. Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında zulme, işgale, ayrımcılığa ve her türden şiddete maruz bırakılan masumların sesi olmak için kadın-erkek hep birlikte alanlarda olduklarını belirten Aküzüm, "Nereden ve kimden gelirse gelsin şiddetin tüm biçimlerine karşı olduğumuzu yüksek bir sesle ilan ediyoruz. Günümüzde şiddet fiziksel, cinsel, psikolojik, dijital, ekonomik ve ısrarlı takip gibi farklı boyutlarıyla hayatın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Araştırmalar, şiddetin en fazla kadınları hedef aldığını açıkça göstermektedir" diye konuştu.

Kadın cinayetlerine, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa ve güvencesizliğe karşı seslerini yükselttiklerini kaydeden Aküzüm, "HAK-İŞ 50 yıllık onurlu mücadelesinin birikimiyle bugün de kadına yönelik şiddetin karşısında dimdik durmaktadır. Yarım asırlık sendikal tecrübe, bu konuda sözümüzü daha güçlü, duruşumuzu daha kararlı kılmaktadır. HAK-İŞ olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle dünya genelinde zulme uğrayan ve şiddete maruz kalan kadınlara, çocuklara ve tüm canlılara yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

4 yıldır süren savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye büyük görev
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Canlı yayında "terör" tartışması! Eski CHP'li vekil sus pus oldu
Domenico Tedesco, oyuncularına o kelimeyi yasakladı: Duymak istemiyorum

Futbolculara o kelimeyi yasakladı: Duymak istemiyorum
Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor

Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Canlı yayında "terör" tartışması! Eski CHP'li vekil sus pus oldu
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.