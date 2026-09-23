HAK-İŞ, ITUC-AP'den Filistin tartışmasında tarafsız inceleme ve tedbir talep etti

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), ITUC-Asya Pasifik'in (ITUC-AP) Bangkok'ta düzenlenen 28. Kadın Komitesi Toplantısı sırasında yaşanan Filistin tartışmasına ilişkin açıklama yaptı.

HAK-İŞ'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail Sendika Konfederasyonu (HISTADRUT) Temsilcisi Avital Shapira-Shabirow'un Filistinlilere yönelik "hayvan" nitelendirmesinde bulunduğu ve Avustralya Sendika Konseyi (ACTU) Temsilcisi Emma Lowe'ye yönelik istenmeyen ve ısrarlı davranışlarda bulunduğunun Lowe tarafından dile getirildiği aktarıldı. Paylaşımda, Lowe'nin ITUC-AP'ye resmi şikayette bulunduğu belirtilerek, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan tarafından ITUC-Asya Pasifik'e gönderilen mektupta şikayetin ITUC-AP davranış kuralları çerçevesinde tarafsız ve kapsamlı şekilde değerlendirilmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve benzer endişelerin daha önce gündeme gelip gelmediğinin incelenmesinin talep edildiği ifade edildi. Paylaşımda, ayrıca HISTADRUT'un Filistin, İsrailli yerleşimciler ve işgale ilişkin tutum ve faaliyetlerinin ITUC-AP'nin ilgili organlarında gündeme alınması çağrısında bulunuldu. Arslan'ın Avustralya Sendika Konseyi'ne gönderdiği mektupta da ACTU Temsilcisi Lowe'nin şikayetine destek verdiği belirtilen açıklamada, sendikal faaliyetlerin insan onuru, karşılıklı saygı, eşitlik ve güven ilkeleri temelinde yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Paylaşımda Filistinlileri insanlık dışı gösteren ifadelerin kabul edilemez olduğu ve bu tür söylemlerin uluslararası sendikal hareketin temel değerleriyle örtüşmediği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı