Haberler

HAK-İŞ, ITUC-AP'den Filistin tartışmasında tarafsız inceleme ve tedbir talep etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
HAK-İŞ, ITUC-AP'den Filistin tartışmasında tarafsız inceleme ve tedbir talep etti
Güncelleme:
+20 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HAK-İŞ, ITUC-AP'nin Bangkok'taki 28. Kadın Komitesi Toplantısı'nda yaşanan Filistin tartışmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Filistinlilere yönelik 'hayvan' nitelendirmesi ve ACTU Temsilcisi Emma Lowe'nin şikayeti için ITUC-AP'ye tarafsız inceleme çağrısı yapıldı.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), ITUC-Asya Pasifik'in (ITUC-AP) Bangkok'ta düzenlenen 28. Kadın Komitesi Toplantısı sırasında yaşanan Filistin tartışmasına ilişkin açıklama yaptı.

HAK-İŞ'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail Sendika Konfederasyonu (HISTADRUT) Temsilcisi Avital Shapira-Shabirow'un Filistinlilere yönelik "hayvan" nitelendirmesinde bulunduğu ve Avustralya Sendika Konseyi (ACTU) Temsilcisi Emma Lowe'ye yönelik istenmeyen ve ısrarlı davranışlarda bulunduğunun Lowe tarafından dile getirildiği aktarıldı. Paylaşımda, Lowe'nin ITUC-AP'ye resmi şikayette bulunduğu belirtilerek, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan tarafından ITUC-Asya Pasifik'e gönderilen mektupta şikayetin ITUC-AP davranış kuralları çerçevesinde tarafsız ve kapsamlı şekilde değerlendirilmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve benzer endişelerin daha önce gündeme gelip gelmediğinin incelenmesinin talep edildiği ifade edildi. Paylaşımda, ayrıca HISTADRUT'un Filistin, İsrailli yerleşimciler ve işgale ilişkin tutum ve faaliyetlerinin ITUC-AP'nin ilgili organlarında gündeme alınması çağrısında bulunuldu. Arslan'ın Avustralya Sendika Konseyi'ne gönderdiği mektupta da ACTU Temsilcisi Lowe'nin şikayetine destek verdiği belirtilen açıklamada, sendikal faaliyetlerin insan onuru, karşılıklı saygı, eşitlik ve güven ilkeleri temelinde yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Paylaşımda Filistinlileri insanlık dışı gösteren ifadelerin kabul edilemez olduğu ve bu tür söylemlerin uluslararası sendikal hareketin temel değerleriyle örtüşmediği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hakan Fidan'dan Mekke Anlaşması çıkışı! Jeffrey'ye dönüp tek soru sordu

Canlı yayında eleştiri geldi! Fidan tek soruyla gazeteciyi mat etti
Okulun yanındaki çöpte peş peşe patlama! Nedeni özel okulun laboratuvar kimyasalları çıktı

Çöpten peş peşe patlama sesi geldi! Sebebi okulun laboratuvarı
'Masöz aranıyor' ilanıyla fuhuş tuzağı iddiası! İstanbul'da 6 masaj salonu mühürlendi, 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

"Masöz aranıyor" ilanına başvurdular, karşılarına o soru çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadeniz'de palamut bereketi! Bartın'da tezgahta tanesi 50 liraya düştü

Palamudun tanesi 50 liraya düştü! Tezgahlara akın başladı
Erdoğan BM'de konuşurken skandal görüntü! Şara telefonundan başını kaldırmadı

Skandal görüntü! Erdoğan konuşurken telefonundan başını kaldırmadı
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın istifasına ilk yorum

Mansur Yavaş'ın istifasına Kılıçdaroğlu'ndan tek cümlelik yorum

Tüm gözler TBMM'de! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz

İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Telefonunu sıfırlayıp saldırıya gitmiş! Odasından çıkanlar pes dedirtti

Okulu kana bulayan 15 yaşındaki zanlının odasından neler çıktı neler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye 5 maddelik reform teklifi

Dünyaya 5 maddelik yol haritası! Erdoğan kürsüde tek tek sıraladı
Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon! Eski başkanvekili dahil 9 şüpheli gözaltında

Eski başkanvekili dahil çok sayıda gözaltı