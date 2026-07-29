Haberler

Hak-İş İl Başkanı Aküzüm, Başhekim Avınca ile görüştü

Hak-İş İl Başkanı Aküzüm, Başhekim Avınca ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hak-İş Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Öner Avınca ile bir araya geldi.

Hak-İş Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Öner Avınca ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmede, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi başta olmak üzere hastaneye bağlı ek hizmet binalarında görev yapan sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlar, talepleri ve çözüm önerileri kapsamlı şekilde ele alındı. Başkan Aküzüm, sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve kaliteli şekilde sürdürülebilmesi için sağlık çalışanlarının özverili mücadelesinin büyük önem taşıdığını belirterek, çalışanların haklarının korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik her türlü yapıcı iş birliğine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti. Başkan Aküzüm, nazik ev sahipliği, samimi yaklaşımı ve sorunların çözümüne yönelik her daim yapıcı değerlendirmeleri dolayısıyla Başhekim Avınca'ya teşekkür ederek, sağlık çalışanlarının daha iyi şartlarda görev yapabilmesi adına yürütülecek her türlü çalışmada iş birliği içerisinde olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Başhekim Avınca ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağlık çalışanlarının görüş ve taleplerinin kendileri açısından önemli olduğunu, hizmet kalitesinin yükseltilmesi adına ilgili konuların hassasiyetle değerlendirileceğini belirtti.

Görüşme, karşılıklı görüş alışverişi ve iyi niyet temennilerinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama

Sinem Dedetaş’ın gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
Türkiye'de yeni uygulama başladı! Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye'de bugün yeni uygulama başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Engin Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli

Şov tamamen bitti! Dilan'ın ardından Engin Polat için de aynı karar
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek

En güvendiği belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor
5 gecelik sessizlik bitti! İran füzeleri ateşledi, ABD'den misilleme gecikmedi

5 gün sonra korkulan oldu! Arap ülkesine gece yarısı bomba yağdı
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı

Milletin parasını tatilde yiyorlar! Otel odasından alındı

Eşiyle tartışırken açtığı kutulardan 5 bebek cesedi çıktı

Eşinin sakladığı kutuları açtı, 5 bebek cesedi çıktı
İran'dan savaşı yeniden başlatabilecek 'Hürmüz' açıklaması

İran'dan savaşı yeniden başlatabilecek "Hürmüz" açıklaması
Jeff Bezos'un kızı denildi, gerçek çok başka çıktı

Babası sanılan isim gündem yarattı, gerçek çok başka çıktı