HAK-İŞ Genel Başkanı: Çocuk sahibi olabilmek için imkanlar artırılmalı

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, doğum oranlarındaki düşüşe dikkat çekerek, "Çalışanların çocuk sahibi olabilmeleri için sağlanması gereken imkanların artırılmasını talep ediyoruz" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hak Emekliler Derneği (HAK EMEK-DER) tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında 'Yaşlılıkla Sosyal Koruma ve Sendikal Perspektif' konulu panel düzenlendi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK EMEK-DER Başkanı Remzi Karataş ve Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) Türkiye Direktörü Yasser Ahmed Hassan'ın katılımıyla gerçekleştirilen panelde akademisyenler tarafından 'Türkiye'de Demografik Yaşlanmanın Mevcut Durumu' ve 'Yaşlıların Toplumsal Katılımı ve Sendikal Örgütlenmenin Rolü' konulu sunumlar yapıldı.

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Merkezi'nde düzenlenen panelin açılış konuşmasını yapan Mahmut Arslan, 2 yılda emekli olan çok sayıda arkadaşları olduğunu belirterek, "Bunların bu derneğe dahil edilmesi konusundaki çabalarımızı daha da artırmamız gerekiyor. Arkadaşlarımızı HAK-İŞ bünyesinde tutarak, ikinci bir aşamaya da geçeceğimizi zaten biliyorsunuz. Bir emekli sendikası da kurma çalışmamız var. Dolayısıyla hem derneğimizde hem de sendikamızla emeklilerle ilgili konfederasyonumuzun hedeflediği genel kurul kararlarıyla altını çizdiğimiz hususları hayata geçirme konusunda bu faaliyetlerimizi de sürdürmemiz gerekiyor" dedi.

"İnsanlar emekli olunca zorunluluktan çalışmaya devam ediyor"

Emeklilerin emekli olduktan sonra da çalışmak zorunda kaldıklarını aktaran Arslan, "Kayıtlı 2 milyon 154 bin civarında emeklimiz yeniden sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam ediyor. Burada büyük bir adaletsizlik ve haksızlık var. İnsanlar niye çalışıyor emekli olunca; zorunluluktan çalışıyor. Emekli maaşları yetmediği için çalışıyor. En azından kayıtlı çalışanların bu konuda mutlaka bir geri dönüşü sistemini koymamız gerekiyor. Bu büyük bir haksızlık" değerlendirmesinde bulundu.

OVP'e ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Arslan, bir önceki dönem OVP'de görüşlerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a aktardıklarını hatırlattı. Arslan, eylül ayında açıklanan OVP'de işçi kesiminin görüşlerine başvurulmadığını ifade ederek, "Ben inanıyorum ki çalışanların temsilcilerinin de bu tür orta vadeli, kısa vadeli, uzun vadeli programlar yapılırken en azından görüşleri alınsın" diye konuştu.

"Çalışanların çocuk sahibi olabilmeleri için sağlanması gereken imkanların artırılmasını talep ediyoruz"

Türkiye'de doğum oranlarının düşmesine de değinen Arslan, şunları söyledi:

"Bizim çalışmalarımızda hep ısrar ettiğimiz çalışanların, emekçilerin, kadınların veya erkeklerin en azından çocuk sahibi olabilmeleri için onlara sağlanması gereken imkanların arttırılmasını talep ediyoruz, kreşler olsun diyoruz. Karı koca çalışıyorsa bunlar çocuk sahibi oldukları zaman bu çocukların bakımı, bu çocukların imkanlarını arttırmak için bir şeylere çözüm getiriyoruz. Ama bütün bunlar da maalesef karşılık bulmuyor." - ANKARA