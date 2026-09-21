HAK-İŞ Başkanı Arslan, 21 Eylül Dünya Barış Günü'nde BM'ye kalıcı barış çağrısı yaptı

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "21 Eylül Dünya Barış Günü'nün savaşların, çatışmaların ve zulümlerin sona erdiği, adaletin ve insan onurunun esas alındığı daha barışçıl bir dünyanın inşasına vesile olmasını diliyoruz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, 21 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yazılı açıklamalarda bulundu. Arslan, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Dünya Barış Günü olarak kabul edilen 21 Eylül'ün barışın bütün insanlık için taşıdığı değeri ve ortak geleceği barış içinde inşa etme sorumluluğunu bir kez daha hatırlatan önemli bir gün olduğunun altını çizdi.

"Birleşmiş Milletlerin görevi, kalıcı barışın tesis edilmesi için etkili adımlar atmaktır"

Buna rağmen dünyanın birçok yerinde hala savaşların devam ettiğine vurgu yapan Arslan, "Ne yazık ki bugün Gazze'den Yemen'e, Doğu Türkistan'dan Afrika'ya, Arakan'dan Afganistan'a kadar dünyanın pek çok bölgesinde çatışmalar, işgaller, şiddet, yoksulluk, zorunlu göç ve insan hakları ihlalleri milyonlarca insanın hayatını derinden etkilemeye devam etmektedir. Özellikle Filistin ve Gazze'de yaşananlar, insanlığın vicdanında derin yaralar açmaya devam etmektedir. Siyonist İsrail, Gazze'de soykırım yapmaktadır. Bu insanlık dramı, maalesef bütün dünyanın ve BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşların gözleri önünde yaşanmaktadır. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların görevi, savaşları ve yaşanan zulümleri sadece izlemek değil, bunların sona erdirilmesi ve kalıcı barışın tesis edilmesi için etkili adımlar atmaktır" ifadelerine yer verdi.

"HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, kalıcı barış için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz"

Arslan, BM başta olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları kalıcı barışı sağlamak için etkili adımlar atmaya davet ederek, "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ülkemizde, bölgemizde ve küremizde kalıcı barış için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların uğradığı zulümlere son verilmesini, demokrasinin, adaletin ve barışın galip gelmesini istiyoruz. Başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin Devleti kurulana kadar Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz. 21 Eylül Dünya Barış Günü'nün savaşların, çatışmaların ve zulümlerin sona erdiği, adaletin ve insan onurunun esas alındığı daha barışçıl bir dünyanın inşasına vesile olmasını diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı