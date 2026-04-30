HAGİAD Başkanı Fatih Erkan: '1 Mayıs emeğin, üretimin ve güçlü geleceğin ortak sesidir'

Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği (HAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı anlamlı mesajda; emeğin, alın terinin, üretimin ve dayanışmanın güçlü toplumların temelini oluşturduğunu vurguladı.

Başkan Fatih Erkan, 1 Mayıs'ın yalnızca bir kutlama günü değil; çalışan, üreten ve geleceği inşa eden emekçilerin kıymetini bir kez daha hatırlatan özel bir gün olduğuna dikkat çekerek, Hacılar'dan başlayıp ülkemizin dört bir yanına değer katan tüm emekçilerin toplumsal kalkınmanın en büyük gücü olduğunu ifade etti. Erkan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü; emeğin, alın terinin, üretimin ve dayanışmanın toplumların geleceğini şekillendiren en büyük güç olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Hacılar'ımızdan başlayarak ülkemizin kalkınmasına, büyümesine ve yarınlarına değer katan; alın teriyle üreten, emeğiyle büyüten, fedakarlığıyla güçlü bir geleceğin inşasına katkı sunan tüm emekçilerimiz, toplumsal refahımızın ve kalkınmamızın en kıymetli yapı taşlarıdır. Üreten, çalışan, istihdama katkı sağlayan ve dayanışmayı büyüten her bir emekçimizin gayreti; yalnızca ekonomik gelişimimize değil, birlik ve beraberliğimize de güç katmaktadır."

Erkan ayrıca, Hacılar, Kayseri ve Türkiye'nin kalkınması için özveriyle çalışan tüm emekçiler olmak üzere; alın teriyle hayatı güzelleştiren herkese teşekkür ederek, "Emeğin değer gördüğü, dayanışmanın büyüdüğü, üretimin güç kazandığı bir gelecek için çalışan tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - KAYSERİ

