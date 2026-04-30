Haberler

HAGİAD Başkanı Fatih Erkan: "1 Mayıs emeğin, üretimin ve güçlü geleceğin ortak sesidir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği (HAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı anlamlı mesajda; emeğin, alın terinin, üretimin ve dayanışmanın güçlü toplumların temelini oluşturduğunu vurguladı.

Başkan Fatih Erkan, 1 Mayıs'ın yalnızca bir kutlama günü değil; çalışan, üreten ve geleceği inşa eden emekçilerin kıymetini bir kez daha hatırlatan özel bir gün olduğuna dikkat çekerek, Hacılar'dan başlayıp ülkemizin dört bir yanına değer katan tüm emekçilerin toplumsal kalkınmanın en büyük gücü olduğunu ifade etti. Erkan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü; emeğin, alın terinin, üretimin ve dayanışmanın toplumların geleceğini şekillendiren en büyük güç olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Hacılar'ımızdan başlayarak ülkemizin kalkınmasına, büyümesine ve yarınlarına değer katan; alın teriyle üreten, emeğiyle büyüten, fedakarlığıyla güçlü bir geleceğin inşasına katkı sunan tüm emekçilerimiz, toplumsal refahımızın ve kalkınmamızın en kıymetli yapı taşlarıdır. Üreten, çalışan, istihdama katkı sağlayan ve dayanışmayı büyüten her bir emekçimizin gayreti; yalnızca ekonomik gelişimimize değil, birlik ve beraberliğimize de güç katmaktadır."

Erkan ayrıca, Hacılar, Kayseri ve Türkiye'nin kalkınması için özveriyle çalışan tüm emekçiler olmak üzere; alın teriyle hayatı güzelleştiren herkese teşekkür ederek, "Emeğin değer gördüğü, dayanışmanın büyüdüğü, üretimin güç kazandığı bir gelecek için çalışan tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı

Ataşehir Belediyesi'nde olaylı seçim! İşte kazanan isim
Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi

Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol bulundu! 6 sondaj kuyusu açılacak

Türkiye'de bir ilk! Üniversitenin kampüsünde petrol bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kimdir?

Emniyet'in bir numarası artık o! Önceki görevi bakın neymiş
Galatasaray'ın eski yıldızı 6 dakikada 3 penaltı kaçırdı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Ugandalı komutandan akıllara ziyan bir mesaj daha: 5 Türk kadınıyla evlendim

Arsızlıkta sınır tanımıyor: 5 Türk kadınıyla evlendim, kolay bir işti
Saadet lideri Arıkan: Cumhurbaşkanı adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek

Saadet lideri Arıkan: Adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kimdir?

Emniyet'in bir numarası artık o! Önceki görevi bakın neymiş
Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca bedelini ağır ödedi

Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca olanlar oldu
Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi