AK Parti Bilecik'te Haftalık Olağan Toplantı Gerçekleştirildi

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı'nın 'Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı', İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda Bilecik genelinde yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirilirken, önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ve teşkilatın çalışma programı ele alındı. Saha faaliyetleri, devam eden projeler ile kente yönelik hedefler hakkında fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, izlenecek yol haritası da masaya yatırıldı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. Bilecik'imiz için yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik, önümüzdeki döneme ilişkin planlamalarımızı istişare ettik. Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimiz için çalışmaya, hemşerilerimize hizmet üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı