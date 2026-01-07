Samsun'da genç hafız dualarla 'ıslatıldı'

Osmanlı döneminden günümüze taşınan "hafız ıslatma" geleneği, Samsun'un Terme ilçesinde yaşatıldı.

Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan gelenek, Hafız Mehmet Niyazi Kasapoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen törenle yaşatıldı. Okulda eğitim gören bir öğrenci, Kur'an-ı Kerim'in son sayfasını hocasına okuyarak hafızlığını tamamladı. Öğrencinin başarısı, belge takdiminin yanı sıra Osmanlı'dan miras kalan "hafız ıslatma" geleneğiyle kutlandı. Törende, geleneğe uygun olarak hocası tarafından öğrenciye bir bardak su dökülerek nasihatte bulunuldu. Programda duygu dolu anlar yaşandı.

Programa Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, Terme İlçe Müftüsü Ömer Ergül, Şube Müdürleri Alper Yıldız ve Cemil Yıldız ile öğretmenler katıldı. Protokol üyeleri, hafızlığın sabır ve emek isteyen mübarek bir yolculuk olduğunu vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve tebriklerin kabulüyle sona erdi.