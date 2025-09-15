Hafız Ali Turhan, Lala Mustafa Paşa Camii'ne İmam Hatip Olarak Atandı

2018 yılında Tunus'ta 36 ülkenin katılımıyla düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya ikinciliği elde eden Solakzade Camii İmam Hatibi Hafız Ali Turhan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatıyla Erzurum'un Selatin camilerinden Lala Mustafa Paşa Camii'ne imam hatip olarak atandı.

Hafız Ali Turhan, 1991-1994 yılları arasında Gaziler Kur'an Kursu'nda İsrafil Çelik Hoca'dan hafızlığını tamamladı. Ardından 1994-1999 yılları arasında İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi'nden mezun oldu. 2003 yılında Erzurum'un Pazaryolu ilçesi Kozlu köyünde imam hatip olarak göreve başlayan Turhan, 2007 yılında Palandöken ilçesindeki Cemaliye Camii'nde, 2012 yılında ise Solakzade Camii'nde görev yaptı.

2012 yılından bu yana Solakzade Camii'nde sürdürdüğü imam hatiplik görevi sırasında onlarca hafız yetiştiren Turhan'ın öğrencileri arasında dünya ve Türkiye derecesi olanlar bulunuyor.

Başarılı çalışmaları ve yetiştirdiği hafızlarla dikkat çeken Hafız Ali Turhan, 15 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Lala Mustafa Paşa Camii'nde yeni görevine başladı. - ERZURUM