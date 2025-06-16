Hacılar Peygamber Efendimize veda ediyorlar

Hac vazifesi için Arabistan topraklarında bulunan yüz binlerce müslüman, Mekke-i Mükerreme'deki menasikleri tamamladıktan sonra Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimizi ziyarete gelip selamları arz ediyorlar.

Hac farzını ifa etmenin verdiği gönül huzuru ile Mekke-i Mükerremeye 575 kilometre uzaklıktaki Medine-i Münevvereye ulaşan yüzbinler, Efendimizin mescidinde sünnet olan 40 vakit namazı eda ediyorlar. Bazı hacı adayları da Medine-i Münevvere'deki otellerin sayısının az olması sebebiyle 3 gün içerisinde Ravda-ı Mutahhara, Uhud Şehitliği, Baki Kabristanı, Küba Mescidi ziyaretlerini de yapıp şehirden ayrılmadan önce veda için Peygamber Efendimizin kabrinin başına geliyorlar. Sultan İkinci Mahmut Han döneminde restore edilen ve üzerinde Osmanlı mührü bulunan Babüsselam kapısından Efendimizin kabrini ziyarete giren müslümanlar, "Kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip olur" hadisi şerifi mücibince Medine-i Münevvere'de bulundukları her gün bir defa selamlama yapıyorlar. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde onbinlerce kişinin Babüsselam'dan (1 numaralı kapı) girip, Efendimizin kabrinin önünden geçerek mescidden ayrılmaları buruk bir veda hüznü yaşatıyor. Birçok kişi, yeşil kubbenin görüldüğü bahçe bölümünden bir hatıra fotoğrafı çektirip, dualarını yapıp şehirden ayrılıyor. Türkiye'nin hacılarının da 10 Temmuz'a kadar Medine-i Münevverede ziyaret sonrası havalimanından ayrılışları devam edecek. - MEDİNE