Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri Yoğun İlgi Gördü

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bulunan Hacı Bektaş-i Veli Türbesi, anma törenleri ve kültürel etkinlikler kapsamında yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri nedeniyle ilçede yoğunluk yaşandı.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, Hacı Bektaş-ı Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 754'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler başladı. Bu yıl "Mayamız Birlik, Mirasımız Kardeşlik" temasıyla gerçekleştirilen etkinliklere katılmak için ilçeye gelen ziyaretçiler ilk olarak Hacı Bektaş Veli'nin kabrini ziyaret ederek dua ediyor. Daha sonra külliye içerisindeki Pir Evi, müze bölümü ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Aslanlı Çeşme'den su içerek dua ederken, Hacı Bektaş-i Veli'nin öğretilerini hatırlatan manevi atmosferi de yaşıyor.

Her yıl düzenli olarak etkinliklere katıldığını söyleyen Erdal Kamer "Her yıl buraya gelerek Hacı Bektaş-i Veliyi anıyoruz. Burada ziyaretler yapıyoruz" dedi.

Zonguldak'tan gelen Hülya Aslanoğlu'da açıklamasında, anma etkinliklerine her yıl düzenli olarak geldiğini ancak her gelişinde ilk defa gelmiş gibi hissettiğini söyledi. Aslanoğlu, "Hacıbektaş'a gelmek ve görmek isteyen herkese tavsiye ediyorum. Bu atmosfer çok duygu verici" dedi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ziyaretçiler, Hacı Bektaş Veli'nin paylaşma, kardeşlik ve birlikte yaşama öğretilerinin bugün de büyük önem taşıdığını vurguladı. - NEVŞEHİR