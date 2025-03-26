İstanbul'da 143 adrese baskın! 106 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 143 adrese baskın! Onlarca gözaltı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi

"Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi"
Özgür Özel'den Erdoğan'ın 'Turpun büyüğü' sözlerine yanıt: Ortaya çıksın kabul ediyorum

Siyasette "Trupun büyüğü" polemiği! Özel'den Erdoğan'a hodri meydan
İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni açıklama! Kafalar daha da karıştı

İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili kafaları daha da karıştıran sözler

Hacı Bayram Camii'nde Ramazan Yoğunluğu Artıyor

Hacı Bayram Camii'nde Ramazan Yoğunluğu Artıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken Hacı Bayram Camii'nde vatandaşların ibadet ve ziyaretleri artıyor. Sabah saatlerinden itibaren camiye gelenler, dua ederek manevi huzur bulduklarını belirtiyorlar. Camii çevresindeki esnaf da bu dönemde hareketlilik yaşıyor.

Ankara'nın önemli manevi merkezlerinden olan Hacı Bayram Camii'nde Ramazan ayında yoğunluk yaşanıyor. Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren ibadetlerini gerçekleştirmek ve Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'ni ziyaret etmek için camiye geliyor.

Özellikle Ramazan ayının son günlerine yaklaşılmasıyla birlikte Hacı Bayram Camii ve çevresinde hareketlilik arttı. Sabah saatlerinden itibaren camiye gelen vatandaşlar, bireysel ya da toplu şekilde namaz kılıp, dualar ediyorlar. Vatandaşlar, ibadetlerini tamamladıktan sonra Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'ni ziyaret ederek dua ediyorlar.

Ziyaretleri sırasında manevi bir huzur duyduklarını ifade eden vatandaşlar, Ramazan ayında burada bulunmanın kendileri için büyük bir anlam taşıdığını söylediler. Ziyaretçiler, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde dua ve ibadet ettiklerinde manevi olarak içlerinin ferahladığını aktardılar.

Öte yandan, Ramazan ayında cami çevresindeki esnaf da hareketlilik yaşıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title