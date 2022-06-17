Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı Muğla'dan Hac görevi için Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda kutsal topraklara gidecek 65 hacı adayı düzenlenen tören ile uğurlandı. Muğla'dan Hac görevi için Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda kutsal topraklara gidecek 65 hacı adayı düzenlenen tören ile uğurlandı. Hacı adayları için Muğla İl Müftülüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi. Hacı adayları uğurlama törenine Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, İl Müftüsü Yaşar Çapçı, diyanet görevlileri ve hacı adaylarının yakınları katıldı. Hacı adaylarını uğurlama töreninde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Hacı adayları okunan dua sonrası yakıları ile helalleşerek otobüslerle İzmir'e hareket etti. Hacı adayları İzmir'den Uçak ile Medine'ye hareket edecek. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / Yerel Diyanet İşleri Başkanlığı Bahattin Gümüş Muğla Hac Yerel Haberler

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