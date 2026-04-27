Hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hac farizasını yerine getirmek üzere yola çıkan hacı adayları, düzenlenen tören ve dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Veda anlarında duygu dolu görüntüler yaşandı.

Sarıgöl ilçesinde hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları, Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camisi bahçesinde düzenlenen törenle uğurlandı.

Yoğun katılımın olduğu uğurlama programına Halil Dalak, Tahsin Akdeniz, Metin Güvenir, hacı adayları ve yakınları katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okunurken, hacı adayları sevdikleriyle vedalaştı. Duygusal anların yaşandığı törende vatandaşlar, kutsal yolculuğa çıkan hacı adaylarına hayırlı yolculuk dileklerinde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı