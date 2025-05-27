Hacı Adayları Cennetü'l Mualla Kabristanı'nı Ziyaret Ediyor

Hacı Adayları Cennetü'l Mualla Kabristanı'nı Ziyaret Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hac vazifesi için Mekke'de bulunan hacı adayları, Arafat Vakfesi öncesinde Kabe'ye yakın Cennetü'l Mualla Kabristanı'nı ziyaret ediyor. Kabristanda birçok sahabe ve Peygamber Efendimiz'in akrabaları medfun bulunuyor.

Hac farizası için mübarek beldelerde bulunan hacı adayları, Arafat Vakfesi öncesi Kabe'ye 2 kilometre uzakta bulunan Cennetü'l Mualla Kabristanı'nı ziyaret ediyorlar.

Cahiliye döneminden bugüne kadar Mekke Mükerreme'nin en büyük mezarlığı olan kabristanda, çok sayıda sahabeyi kiram efendilerimiz ve Peygamber Efendimizin yakın akrabaları medfun bulunuyor. Her gün ikindi namazından sonra ziyarete açık olan Mescidi Cin yakınındaki kabristana özellikle Türkiye, Pakistan, Hindistan, Afganistan, Endonezya ve Malezya'dan gelen hacı adayları ziyarette bulunuyor.

Resulüllah Efendimiz Mekke Kabristanı'nı göstererek; "Bu kabristan ne güzeldir" buyurmuştur. Medine'deki Baki Mezarlığı'nın Türkler arasında "Cennetü'l-Baki" olarak anılmasından dolayı Mekke'deki bu mezarlığa da "Cennetü'l Mualla" deniliyor. Burada müminlerin annesi, Peygamber Efendimizi hanımı Haticetü'l Kübra ile sahabe-i kiram, tabiin ve salihinden birçok kimse medfun bulunuyor. Abdullah İbn-i Zübeyr, Ebubekir Sıddık'in büyük kızları Esma, oğlu Abdurrahman, Abdullah İbn-i Ömer, Osman bin Talha hazretleri gibi eshabın büyüklerinden birçok kişi de kabristanda bulunuyor. Ayrıca Peygamber Efendimizin oğulları Abdullah ve Kasım, dedesi Abdülmuttalip, amcası Ebu Talip'in de kabirleri burada yer alıyor.

Osmanlı sultanlarından Kanüni Sultan Süleyman Han hicri 950 (1543-1544) yılında Hatice Validemiz'in kabrinin üstüne yüksek kubbeli bir türbe yaptırmış ve bir de türbedar görevlendirmiştir. Evliya Çelebi, Cennetü'l-Mualla'da 75 adet türbeli mezar olduğunu, Peygamber Efendimiz'in dedesi Abdülmuttalib ile amcası Ebü Talib'in kabirlerinde de kubbeli türbeler bulunduğunu kaydediyor. 1926'da Cennetü'l-Mualla'daki bütün türbeler yıktırılarak mezar taşları kaldırıldı. Bugün de Mekke'nin Mezarlığı olan Cennetü'l-Mualla'da hiçbir türbe ve mezar taşı bulunmamaktadır. Buradan alınan mezar taşları Riyad'a götürülerek müzeye konulmuş ve 2004 yılında Talim ve Terbiye Bakanlığının çıkarmış olduğu bir kitapta 591 mezar taşı metin ve resimleriyle beraber yer aldı.

Türk ziyaretçiler, hac vazifesi sebebiyle geldikleri mübarek beldede, ikindi vaktinden sonra özellikle perşembe, cuma ve cumartesi günleri kabristanı ziyaret ediyorlar. Bazı Türk hacı adaylarının akrabalarının da bu kabristanda bulunması dikkat çekiyor. - MEKKE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti

Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an

Ne bu özgüven? Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an
Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi

Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan maç tatil edildi
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı

İstanbul'da kabus dolu gece! Eğlence mekanına el bombası atıldı
Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.