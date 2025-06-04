Hacı Adayları Arafat'a Yolculuğa Çıkıyor

Hacı Adayları Arafat'a Yolculuğa Çıkıyor
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Türkiye'den 1446 hacı adayı, akşam saatlerinden itibaren Arafat'a yolculuk etmeye başladı. Kabe'ye yakın otellerde kalan hacı adayları akşam ezanı vakti tavaf yaptı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve diğer bürokratlar Kabe'de tavaf ederken, sıcak hava nedeniyle hacıların konaklama koşulları da özenle düzenlendi.

Hacı adayları akşam saatlerinden itibaren Arafat'a yola çıkarken, merkeziye bölgesinde Kabe'ye yakın otellerde kalan hacı adayları ise akşam ezanı vakti daha rahat tavaf etme imkanı buldu.

Türkiye'den 1446 hicri hac ibadeti için mübarek topraklara gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici akşam saatlerinde sakin bir zamanda Kabe-i Muazzama'da tavaflarını yaptılar.

Süleyman Soylu'ya tavaf sırasında Türkiye'den gelen onlarca hacı adayı selam verip hatıra fotoğrafı çektirdi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de tavaf dualarını okuma gözlüğünü takarak bizzat kendisi okudu. Tavafını bitiren vatandaşlar Destici'nin de haccını tebrik ederek, Kabe'i muazzamanın önünde hatıra fotoğrafları çektirdiler.

Zilhicce ayının 9. günü olan Perşembe sabah saat 06.00'dan itibaren Kabe'ye yakın otellerde kalan hacı adayları da Arafat'a nakledilmeye başlanacaklar. Yarın öğlene kadar bütün nakillerin bitirilmesi planlanıyor. Bu sene 47 derece sıcaklık sebebiyle hacıların hepsinin büyük klimalı, yüksek tavanlı çadırlarda misafir edilmesine özen gösterilirken, saat 11.00 ile 16.00 saatleri arasında intikallerin tamamlanmasına dikkat ediliyor.

Bu arada Suudi Arabistan'a Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden çok sayıda siyasetçi ve lider de kralın misafiri olarak Ecyad bölgesinde kraliyet misafirhanesinde bulunuyor. Kraliyet misafirhanesinden Kabe'ye direk olarak açılan kapıdan akşam saatlerinde muhafızların insan zinciri altında çıkan misafir liderler, tavafı da hızlı bir şekilde tamamlıyorlar. - MEKKE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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