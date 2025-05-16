Hacettepe Üniversitesi'nden 'Anneyle Güçlü Aile' temalı panel

Hacettepe Üniversitesi'nden 'Anneyle Güçlü Aile' temalı panel
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Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, anneliğin evrensel gücünü ve aile üzerindeki vazgeçilmez etkisini vurgulamak amacıyla 'Anneyle Güçlü Aile: Evrensel Bir Bağ Olarak Annelik' temalı bir panel düzenledi.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, anneliğin evrensel gücünü ve aile üzerindeki vazgeçilmez etkisini vurgulamak amacıyla 'Anneyle Güçlü Aile: Evrensel Bir Bağ Olarak Annelik' temalı bir panel düzenledi.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde bulunan Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde Anneler Günü kapsamında gerçekleştirilen 'Anneyle Güçlü Aile: Evrensel Bir Bağ Olarak Annelik' temalı panel, duygu dolu anlara sahne oldu. Etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması, Hacettepe Ünivesitesi Rektörü Prof Dr. Mehmer Cahit Güran'ın açılış konuşması ve öğrenciler tarafından hazırlanan konser ile başladı. Panelin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Güran, her insanın hayata başladıktan sonra annelerinin öğrettikleriyle hayata tutunduğunu kaydetti.

"Bir annenin evladını kaybetmesinin acısı, dünyanın neresinde olursa olsun aynı derinlikte yankılanır"

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin ise konuşmasında anneliğin evrensel bağlarını ve toplumsal önemini vurguladı. Anneliğin yalnızca biyolojik bir gerçeklik değil; fedakarlığın, sabrın, şefkatin ve koşulsuz sevginin en güçlü ifadesi olduğunu belirten Erçetin, anneliği sadece doğuran değil, aynı zamanda büyüten, besleyen ve yol gösteren herkesin üstlenebileceğini ifade etti. Prof. Dr. Erçetin, Gazze'den Ukrayna'ya kadar uzanan bir perspektifte evlat acısının her dilde, her coğrafyada aynı olduğunu belirterek, "Bir annenin evladını kaybetmesinin acısı, dünyanın neresinde olursa olsun aynı derinlikte yankılanır. Bu acıyı anlamak ve paylaşmak, insan olmanın gereğidir" ifadelerini kullandı.

"Öğretmenlik de bir bakıma annelik gibidir"

Anneliğin öğretmenlik ile benzediğini vurgulayan Erçetin, "Biz Eğitim Fakültesi olarak sadece bilgiyi değil, aynı zamanda değerleri, duyguları ve insan olmanın anlamını öğretmen adaylarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Öğretmenlik de bir bakıma annelik gibidir; sabır, sevgi ve şefkat ister" diye konuştu.

Programda ayrıca Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı'ndan şehit anneleri de yer aldı. Etkinliğin sonunda, katılımcılara anneliğin sembolü olarak meşe palamudu tohumları verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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