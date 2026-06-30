HAB'da inşa edilecek cami savunma sanayii çalışanlarına hizmet verecek

Ankara Havacılık ve Uzay İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) inşa edilecek cami ve külliye, yaklaşık 7 bin 240 kişilik kapasitesiyle bölgedeki çalışanlara hizmet verecek.

Ankara Havacılık ve Uzay İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) inşa edilecek caminin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar'ın yanı sıra savunma sanayii şirketlerinin yöneticileri ve davetliler katıldı.

"Cami olmasının ötesinde dayanışmanın merkezi olması üzerine hep birlikte gayret göstereceğiz"

Törende konuşan Savunma Sanayii Başkanı Görgün, "Göz bebeği olarak ifade ettiğimiz, ikinci etabı toplam 9,5 milyon metrekareyi bulan bu güzide organize sanayi bölgesinin tüm alanlarının tahsis edilmiş olması ve tüm yatırım yapacak şirketlerimizin dakika beklemeden yaklaşık 170 işletmemizin, 25 bine yakın çalışanının olduğu bu güzide organize sanayi bölgemizde bu kıymetli eserin bir an önce tamamlanması gerekiyor. Bu sorumluluk hepimizin üzerinde ve ben bunu başaracağımıza inanıyorum. Sadece bir cami ve 5 vakit namaz kılınan bir ibadet yerinin olmasının ötesinde dayanışmanın, paylaşmanın merkezi olması üzerine hep birlikte gayret göstereceğiz"

Caminin tasarımında beklenen kriterleri mimarlık ofisleri tarafından üzerine çalışılan bir proje ortaya çıktığına dikkati çeken Görgün, bir sonraki Muharrem ayında caminin açılışını yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmasının ardından, cami projesinin hazırlık sürecinden itibaren destek veren şirket yöneticilerine plaket takdim eden Görgün, daha sonra sahnede bulunan butona basarak caminin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Savunma ve havacılık sanayii ekosistemine hizmet verecek cami, ibadetin yanı sıra sosyal ve kültürel ihtiyaçlara da cevap verecek şekilde tasarlandı. Yaklaşık 7 bin 240 kişilik kapasiteye sahip olacak cami külliyesinde kütüphane, eğitim mekanları, çok amaçlı salon, fuaye alanları, lojman ve abdesthane gibi sosyal alanlar yer alacak. Külliyenin, yalnızca ibadet edilen bir mekan değil, aynı zamanda eğitim, paylaşım ve dayanışmanın merkezi olması hedefleniyor.

Mimari özellikleriyle de dikkat çekecek caminin 66 metre yüksekliğinde iki minaresi ve 35 metre çapında kubbesi bulunacak. Yapıda kündekari tekniğiyle hazırlanan ahşap kapılar, kufi hat süslemeleri ile mihrapta çini, taş ve pirinç detayları kullanılacak. Böylece geleneksel Türk-İslam mimarisinin çağdaş tasarım anlayışıyla buluşturulması amaçlanıyor.

Savunma ve havacılık sanayii alanında faaliyet gösteren mühendis, teknisyen ve çalışanların yoğun olarak bulunduğu HAB'da yükselecek caminin, bölgede görev yapan personelin ibadet ihtiyacını karşılamasının yanı sıra birlik ve beraberliği güçlendirecek sosyal bir merkez olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Türkiye'nin havacılık ve uzay alanındaki önemli üretim üslerinden biri olan HAB'da inşa edilecek caminin, bölgenin simge yapılarından biri olması öngörülüyor. Projenin tamamlanmasının ardından külliyenin savunma ve havacılık sanayii çalışanlarının kullanımına açılması hedefleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı