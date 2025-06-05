Güzeldere Menderesleri'nin Büyüleyici Görüntüleri

Güzeldere Menderesleri'nin Büyüleyici Görüntüleri
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Güzeldere Menderesleri'nin Büyüleyici Görüntüleri
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Bitlis'in Tatvan ve Hizan ilçe yolu üzerindeki Güzeldere Menderesleri, havaların ısınmasıyla birlikte yeşile büründü. Dron ile havadan kaydedilen görüntüler, doğanın estetik gücünü gözler önüne serdi.

Yeşillik içindeki menderesler böyle görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ve Hizan ilçe yolu üzerinde bulunan Güzeldere Mendereslerinin yeşiller arasındaki görüntüsü havadan görüntülendi.

Türkiye'nin doğal güzellikleri arasında yer alan Güzeldere Menderesleri, havaların ısınmasıyla birlikte yeşile bürünen doğa ile bütünleşerek kartpostallık manzaralar oluşturdu. Dron ile havadan kaydedilen görüntülerde, kıvrılarak akan mendereslerin etrafını saran yeşil örtü dikkat çekiyor.

Özellikle tarım arazileri arasında süzülen nehir yatakları, doğanın estetik gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - Yerel
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