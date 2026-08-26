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Erzincan'da arı sokması can aldı

Erzincan'da arı sokması can aldı
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Erzincan'da arazide arı sokması sonucu rahatsızlanan Tuncay Ayberk, yaklaşık 10 gündür tedavi gördüğü Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Vefatı, ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

Erzincan'da arı sokması sonucu rahatsızlanan ve yaklaşık 10 gündür hastanede tedavi gören Tuncay Ayberk, yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, arazide arı sokmasının ardından sağlık durumu ağırlaşan Ayberk, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaklaşık 10 gündür hastanede tedavi gören Ayberk'ten acı haber geldi.

Güvercinlere olan ilgisiyle çevresinde tanınan Ayberk'in vefatı, ailesi, yakınları ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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