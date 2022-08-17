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Güvenlik ve yapılan çalışmalar değerlendirildi

Güvenlik ve yapılan çalışmalar değerlendirildi

Yerel Haberler

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal'ı makamında ziyaret etti.

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal'ı makamında ziyaret etti.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman çeşitli kurum ve kuruluş ziyaretleri çerçevesinde İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Sandal'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette güvenlik hizmetleri ve yapılan çalışmaların değerlendirildi. Ziyaret ardından açıklama yapan Başkan Yaman, "Ülkemizin ve milletimizin huzurunu, can ve mal güvenliğini, büyük bir özveriyle sağlayan, sorumluluk alanlarında fedakarca hareket eden, asayiş konularında halkımızın yanında uzlaşmacı yaklaşımlarıyla büyük takdir toplayan güvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Saygıdeğer komutanımıza, ilgi, alaka ve samimi sohbetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Yaman Jandarma Bayırköy Yerel Haberler

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