Gustavo Petro'nun Vizesi ABD Tarafından İptal Edildi

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD yönetiminin New York'ta Filistin'e destek gösterilerine katılarak tahrik edici eylemlerde bulunduğu suçlamasıyla vizesini iptal etme kararı almasına tepki göstererek, "ABD Başkanı Donald Trump BM'nin kuruluş ilkelerini ihlal ediyor" dedi.

ABD hükümetinin New York'ta düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine katılan Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun vizesini "kışkırtıcı eylemlerde bulunma" suçlamasıyla iptal etme kararı almasına Petro'dan tepki geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, uluslararası hukukun ve ifade özgürlüğünün önemine vurgu yapan Petro, "Uluslararası hukuk insanlığın bilgeliğidir ve beni korur" ifadelerini kullandı. İsrail'in katliamlarına karşı çıkmanın insani bir sorumluluk olduğunun altını çizen Petro, "Soykırım insanlığa karşı bir suçtur ve insanlık buna karşılık vermeli, yargılamalı ve cezalandırmalıdır" dedi. ABD hükümetinin vizesini iptal etme kararı almasına atıfta bulunan Petro, "ABD Başkanı Donald Trump BM'nin kuruluş ilkelerini ihlal ediyor" eleştirisinde bulundu. BM'nin daha demokratik bir ülkeye taşınma zamanının geldiğini söyleyen Petro,

"BM'nin merkezi olarak Doha'yı öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Petro, New York'ta Filistin'e destek gösterilerine katılmıştı

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, 80. BM Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğu ABD'nin New York şehrinde Filistin'e destek gösterilerine katılmıştı. Burada İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınayan Petro, "Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır. Bunu başka türlü izah edemezsiniz. Amaç Filistin halkını yok etmektir" ifadelerini kullanmıştı. Petro ayrıca, ABD askerlerine seslenerek, "İnsanlığa karşı füzelerinizi doğrultmayın, ABD Başkanı Donald Trump'a boyun eğmeyin. İnsanlığa hizmet edin" demişti.

Ülkesinin BM'ye "dünyanın kurtuluşu için bir ordu" kurulmasını öngören bir karar tasarısı sunmayı planladığını ifade eden Petro, söz konusu ordunun ilk görevinin "Filistin'in kurtarılması" olacağını belirtmişti.

ABD Petro'yu "kışkırtıcılık" ile suçlayarak vizesinin iptal edileceğini açıklamıştı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Petro'nun vizesinin iptal edileceği belirtilerek, "Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro New York sokaklarında ABD askerlerini emre itaatsizliğe ve şiddete teşvik eden açıklamalarda bulunmuştur. Petro'nun vizesi pervasız ve tahrik eylemleri nedeniyle iptal edilecektir" denilmişti. Kolombiya basını ABD'nin vize iptal kararını duyurduğu sırasında Petro'nun Bogota'ya dönüş yolunda olduğunu bildirmişti. - BOGOTA